Минкультуры Азербайджана огласило доходы от I Бакинского шопинг-фестиваля (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана от проведения первого Бакинского шопинг-фестиваля составили 5,6 миллиона манатов, сказал в среду министр культуры и туризма Абульфас Гараев на пресс-конференции по итогам фестиваля.

По его словам, данный показатель значительно превысил расходы по проведению самого фестиваля.

"Мы ожидали, что до конца года доходы госбюджета от проведения двух шопинг фестивалей составят около 40-50 миллионов манатов. Кроме того, мы ожидали определенные расходы на организационные и рекламные работы, в рамках фестиваля. Но короткий срок и достаточно сжатый бюджет, в конечном итоге представили нам другие цифры. На проведение шопинг фестиваля из средств госбюджета было затрачаено 700 тысяч манатов, а общие расходы не превысили один миллион манатов. Это означает, что доходы превысили расходы почти в шесть раз", - сказал министр.

Гараев отметил, что данный показатель является успешным, так как подобное мероприятие проводится в Азербайджане впервые.

"Мы также провели анализ степени удовлетворенности клиентов. По итогам данного анализа, мы выяснили, что 98 процентов участников восприняли этот фестиваль весьма положительно, и отметили хорошие предложенные условия", - сказал Гараев.

Бакинский шопинг-фестиваль проходил с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватил сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагали гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе были представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля были организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могли воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Следующий шопинг-фестиваль будет проведен в октябре этого года.

(Автор: Анвар Мамедов)