Участникам I Бакинского шопинг-фестиваля вернули НДС почти на 2 млн манатов - министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В рамках первого Бакинского шопинг-фестиваля покупателям был возвращен НДС на сумму 1,8 миллиона манатов, сказал в среду министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на пресс-конференции по итогам фестиваля.

"Участниками первого фестиваля стали 205 магазинов, 172 из которых участвовали в программе возврата НДС. В рамках системы Tax free покупателям были выданы 23 242 счет-фактуры, общий оборот по которым составил около 18,17 миллиона манатов", - сказал министр, добавив, что к следующему шопинг-фестивалю планируется привлечь до 500 магазинов.

Гараев отметил, что в магазинах был зарегистрирован рост объема продаж.

"В ходе фестиваля магазины предлагали различные скидки, которые варьировали в пределах 30-70 процентов. Согласно информации, полученной от участников фестиваля, по сравнению с апрелем 2016 года было зафиксировано увеличение объема продаж в магазинах по продаже одежды и аксессуаров премиум-класса на 15 процентов, в магазинах брендовой одежды массового уровня - на 46 процентов, а в магазинах электроники и бытовой техники - в три раза", - сказал министр.

Бакинский шопинг-фестиваль проходил с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватил сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагали гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе были представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля были организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могли воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Следующий шопинг-фестиваль будет проведен в октябре этого года.

(Автор: Анвар Мамедов)