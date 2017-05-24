В Азербайджане могут изменить порядок возврата НДС на шопинг-фестивалях (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Порядок возврата НДС в рамках следующего шопинг-фестиваля может быть изменен, сказал в среду министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на пресс-конференции по итогам фестиваля.

По его словам, изменения коснутся преимущественно сроков возврата НДС и поощрения безналичных расчетов.

"Правила возврата НДС должны быть максимально удобными. Кроме того, мы будем рассматривать возможность возврата средств в течение трех или пяти дней. В то же время мы должны поощрять развитие в стране безналичных платежей. Как вы знаете, при возврате средств в безналичной форме они садятся на счет в течение 10 дней, и постепенно мы будем готовить предложения по упрощению данной системы", - сказал Гараев.

По его словам, изменения также могут коснуться расширения ассортимента предлагаемой продукции.

"Мы являемся сторонниками этого расширения, но необходимо время, чтобы понять, какие изменения нужно произвести. Это первый фестиваль, и его итоги дали нам пищу для размышлений", - сказал Гараев.

В свою очередь, заместитель министра по налогам Азербайджана Сахиб Алекберов отметил, что, согласно исследованиям, больше всего товаров было приобретено в торговом центре Port Baku, где сосредоточены крупные мировые бренды.

По его словам, только по счетам-фактурам, выписанным в данном торговом центре, был выплачен НДС в размере 788,76 тысячи манатов, что составляет около половины возвращенного в рамках фестиваля НДС.

Бакинский шопинг-фестиваль проходил с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватил сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагали гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе были представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля были организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могли воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Следующий шопинг-фестиваль будет проведен в октябре этого года.

(Автор: Анвар Мамедов)