Международный банк Азербайджана получил награду за самый значительный объем безналичных операций

БАКУ /Trend/ - Международная платежная система MasterCard наградила Международный банк Азербайджана (МБА). Банку предоставлен сертификат в номинации «Банк с самым значительным объемом безналичных операций», говорится в сообщении МБА, распространенном в среду.

Сертификат был вручен МБА на мероприятии, прошедшем 23-го мая в отеле Four Seasons при участии представителей государственных структур и банков страны. Международный банк Азербайджана первым в стране предоставил услуги безналичных платежей и, не изменяя традициям, постоянно развивает это направление.

На сегодняшний день число активных пластиковых карт МБА составляет 1,3 миллоина единиц. Сеть банкоматов МБА насчитывает 763 единиц и является крупнейшей в Азербайджане. Число POS-терминалов банка, установленных в различных торгово-сервисных пунктах, достигло 11 300 единиц.

МБА постоянно развивает инфраструктуру электронного банкинга с целью расширения объема безналичных платежей в стране. МБА стал первым банком в Азербайджане, внедрившим технологии бесконтактной оплаты посредством карт VISA PayWave и MasterCard PayPass. МБА также впервые в стране совместно с Visa International начал применение политики нулевой ответственности клиента (Zero liability).

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937.