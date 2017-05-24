Комитет кредиторов Bank Standard не согласен с ликвидационным планом банка

24 мая 2017 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комитет кредиторов Bank Standard может обжаловать ликвидационный план банка, сказал в среду председатель комитета Акрам Гасанов.

По его словам, согласно ликвидационному плану, средства в первую очередь будут возвращаться Азербайджанскому фонду страхования вкладов, что противоречит Конституции.

"Ни в одной стране мира Фонд страхования вкладов не получает средства в первую очередь. В первую очередь полученные средства должны быть направлены на выплату физическим и юридическим лицам. Если суд утвердил существующий план ликвидации, мы готовы обжаловать данное решение", - сказал Гасанов.

В состав комитета вошли девять физических лиц, представители Национального фонда поддержки предпринимательства, университета «Хазар», общественного объединения «Центр защиты прав азербайджанской молодежи», а также компаний Azercell Telecom, SOCAR Cape, SOCAR Marketing, Standard Insurance, GESCO, лизинговой компании UniLeazing, страховой компании Qala Life и небанковской кредитной организации FINCA Azerbaijan

Лицензия Bank Standard была отозвана первого октября 2016 года, а четвертого октября банк объявили банкротом. С этого периода вкладчики банка получили компенсации на 436,6 миллиона манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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