Центробанк Азербайджана выпустит еще одну эмиссию нот

24 мая 2017 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана зарегистрировала проспект эмиссии краткосрочных нот Центрального банка на сумму 25 миллионов манатов, сообщает в среду финрегулятор.

В рамках эмиссии будет выпущено 250 тысяч нот стоимостью сто манатов каждая и с периодом обращения в 28 дней.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 24 мая составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Новости по теме
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 25 мая
Бизнес 17:12
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 мая
Бизнес 09:28
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 24 мая
Бизнес 23 мая 17:19
Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на среду
Бизнес 23 мая 15:23
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 мая
Бизнес 23 мая 09:28
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил 490 млн манатов
Бизнес 22 мая 11:57
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 мая
Бизнес 22 мая 09:24
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 20 мая 11:53
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 200 млн манатов
Бизнес 20 мая 10:44
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 22 мая
Бизнес 19 мая 17:20
Финрегулятор Азербайджана усиливает требования к информбезопасности банков (ФОТО)
Бизнес 19 мая 10:57
Официальный курс маната к мировым валютам на 19 мая
Бизнес 19 мая 09:44
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 19 мая
Бизнес 18 мая 17:23
Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на пятницу
Бизнес 18 мая 13:02
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 мая
Бизнес 18 мая 09:37
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 18 мая
Бизнес 17 мая 17:20
Денежные переводы в Азербайджан увеличились почти на 7% - Центробанк
Бизнес 17 мая 12:33
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 мая
Бизнес 17 мая 09:33