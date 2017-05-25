Moody's: Экономика Азербайджана в 2018 году продемонстрирует рост (версия 2)

Первая версия опубликована в 09:59

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает рост экономики Азербайджана в 2018 году на 1,8 процента, сказал в четверг банковский аналитик агентства Петр Паклин на годовой конференции Moody's по Азербайджану.

По его словам, рост ВВП сильно зависит от уровня цен на нефть.

"Если цены на нефть сохранятся на уровне свыше 50 долларов за баррель, то государство прекратит политику экономии и нарастит государственные инвестции", - сказал Паклин.

По его словам, Азербайджан все еще сохраняет ряд положительных факторов, влияющих на оценку со стороны Moody's.

"В первую очередь это большие запасы нефти и газа, значительные объемы иностранных активов и золотовалютных резервов в SOFAZ и Центральном банке Азербайджана. Кроме того, у Азербайджана приемлемый уровень долговых нагрузок, несмотря на его рост в последние два года", - сказал аналитик Moody's.

Паклин также отметил, что увеличение долговой нагрузки Азербайджана связано с большими затратами на поддержку банковского сектора, в частности Международного банка Азербайджана.

"Если на конец 2014 года уровень госдолга Азербайджана составлял 11 процентов от ВВП, то на конец 2016 года этот показатель достиг 40 процентов ВВП. Такой рост долга обусловлен резким снижением цен на нефть и необходимостью оказания поддержки банковскому сектору. Хотя размер банковского сектора Азербайджана и небольшой (чуть больше 50 процентов ВВП), расходы государства на его поддержку очень высокие. По нашим оценкам, в 2015-2016 годах Азербайджан направил на его поддержку средства, эквивалентные 18 процентам от ВВП", - сказал Паклин.

При этом, по его словам, Азербайджан может позволить себе подобный уровень долга.

Валютные резервы Азербайджана составляют около 100 процентов от ВВП республики, что чуть более чем вдвое превышает уровень госдолга. Это является весьма внушительной подушкой, которая поможет преодолеть стрессовую ситуацию", - отметил аналитик Moody's.

(Автор: Анвар Мамедов)