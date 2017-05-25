В ближайшее время в Азербайджане ожидаются позитивные изменения темпов роста экономики - минфин (версия 2)

25 мая 2017 11:55 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана в ближайшее время ожидает позитивных изменений по темпу роста экономики страны, сказал заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов в ходе обсуждения исполнения государственного бюджета 2016 года на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, изменения прогнозируются на фоне положительных результатов проводимых в стране реформ, а также улучшения ситуации у соседей Азербайджана и общих позитивных процессов в глобальной экономике.

Замминистра отметил, что прошлый год оказался сложным для глобальной экономики, которая столкнулась с рядом вызовов. "В итоге в 2016 году по сравнению с 2015 годом рост глобальной экономики сократился на 0,3 процента, составив 3,1 процента", - добавил Байрамов.

Говоря о вызовах прошлого года, Байрамов отметил, что падение цен на углеводородное сырье вызвало сложности у стран-экспортеров нефти. Кроме этого, Федеральная резервная система США продолжила политику повышения учетной ставки, что привело к удорожанию доллара и дополнительным проблемам для стран, чья валюта зависит от доллара.

"В ответ на все эти вызовы глава государства утвердил стратегические дорожные карты национальной экономики Азербайджана. Работы, реализованные в рамках этих дорожных карт, позволили нам нейтрализовать эффект негативных процессов прошлого года", - сказал заместитель министра финансов Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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