Правительство Азербайджана продолжит поддержку банковского сектора (версия 2)

25 мая 2017 14:05 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:59)

БАКУ /Trend/ - Уровень государственной поддержки банковского сектора Азербайджана находится на достаточно высоком уровне, сказала в четверг аналитик международного рейтингового агентства Moody's Мария Малюкова на годовой конференции по Азербайджану.

"На протяжении многих лет правительство Азербайджана оказывало поддержку банковскому сектор страны, прежде всего крупнейшему банку - Международному банку Азербайджана (МБА). Как мы видели, осуществлялась передача проблемных кредитов на сумму 10 миллиардов манатов, что составляет 18 процентов от ВВП, а также совершались вливания капитала в 2015 и 2017 годах. У государства есть высокая возможность для поддержания банковской системы. Золотовалютные резервы Азербайджана составили на конец 2016 года 33 миллиарда долларов, или 100 процентов от ВВП страны, при объеме банковского сектора в 53 процента от ВВП", - сказала Малюкова.

По словам аналитика Moody's, последние решения показывают, что поддержка может стать более селективной.

"Последнее решение государства о реструктуризации МБА означает некоторое изменение политики государственной поддержки. Мы считаем, что господдержка будет селективной и направлена на помощь системным банкам", - сказала аналитик Moody's.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе такой реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Анвар Мамедов)

Новости по теме
Стабилизация цен на нефть способствует росту рентабельности компаний-производителей
Бизнес 13:05
Правительство Азербайджана продолжит поддержку банковского сектора
Бизнес 12:59
Moody's: Экономика Азербайджана в 2018 году продемонстрирует рост
Бизнес 09:59
Moody's сохранило суверенный рейтинг Азербайджана
Бизнес 13 февраля 10:06
Азербайджанский банк приостановил сотрудничество с Moody's
Бизнес 7 февраля 11:09
Moody’s: Bank of Baku сохраняет свой рейтинг
Бизнес 31 января 16:49
Moody's прогнозирует в 2017 г. рост экономики Азербайджана
Бизнес 16 декабря 2016 10:44
Moody's повысило долгосрочный депозитный рейтинг Банка «МБА-Москва»
Бизнес 1 ноября 2016 11:27
Российская "дочка" Международного банка Азербайджана продала свои проблемные активы
Бизнес 18 октября 2016 18:18
Moody's: в среднесрочной перспективе цена на нефть составит $40-60 за баррель
Энергетика 22 августа 2016 18:41
Доходы SOCAR в 2015 году составили $31,5 млрд – Moody’s
Энергетика 5 мая 2016 10:59
Азербайджанский Kapital Bank в ближайший год сохранит свою прибыльность - Moody`s
Бизнес 22 января 2016 16:01
Moody`s опубликовало рейтинговые действия по 6 азербайджанским банкам
Бизнес 22 января 2016 10:58
Выкуп евробондов улучшит ликвидность SOCAR - Moody's
Бизнес 21 января 2016 10:26
Moody’s ожидает дефолты и $43/барр. в 2016 году
Энергетика 6 января 2016 11:23
Moody's дал стабильную оценку азербайджанскому Unibank
Бизнес 17 декабря 2015 15:59
Moody`s: Kapital Bank меньше других банков Азербайджана пострадает в случае повторной девальвации
Бизнес 11 декабря 2015 19:11
Валютные резервы берегут Азербайджан от низких цен на нефть - Moody's
Энергетика 19 октября 2015 09:57