Правительство Азербайджана продолжит поддержку банковского сектора (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Уровень государственной поддержки банковского сектора Азербайджана находится на достаточно высоком уровне, сказала в четверг аналитик международного рейтингового агентства Moody's Мария Малюкова на годовой конференции по Азербайджану.

"На протяжении многих лет правительство Азербайджана оказывало поддержку банковскому сектор страны, прежде всего крупнейшему банку - Международному банку Азербайджана (МБА). Как мы видели, осуществлялась передача проблемных кредитов на сумму 10 миллиардов манатов, что составляет 18 процентов от ВВП, а также совершались вливания капитала в 2015 и 2017 годах. У государства есть высокая возможность для поддержания банковской системы. Золотовалютные резервы Азербайджана составили на конец 2016 года 33 миллиарда долларов, или 100 процентов от ВВП страны, при объеме банковского сектора в 53 процента от ВВП", - сказала Малюкова.

По словам аналитика Moody's, последние решения показывают, что поддержка может стать более селективной.

"Последнее решение государства о реструктуризации МБА означает некоторое изменение политики государственной поддержки. Мы считаем, что господдержка будет селективной и направлена на помощь системным банкам", - сказала аналитик Moody's.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе такой реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Анвар Мамедов)