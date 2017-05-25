Ленобласть готова оказать поддержку продвижению азербайджанских товаров на крупные рынки РФ и Европы

25 мая 2017 14:50 (UTC+04:00)

Ленинградская область готова оказать логистическую поддержку продвижению азербайджанских товаров на крупные российские и европейские рынки, сказал губернатор области Александр Дрозденко на встрече с генеральным консулом Азербайджана в Санкт-Петербурге Султаном Гасымовым, сообщает сайт правительства Ленинградской области.

По его словам, Ленинградская область готова существенно расширить связи в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с Азербайджаном.

В рамках встречи стороны обсудили ход подготовки соглашения о сотрудничестве между правительствами Ленинградской области и Азербайджана. Губернатор отметил активное участие представителей азербайджанской диаспоры в общественных проектах и событиях культурной жизни области, интерес к расширению контактов в сферах культуры и социальных отношениях.

“Мы видим большой потенциал для расширения экономического сотрудничества”, – сказал Дрозденко.

В свою очередь, генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге назвал самой главной задачей сохранение и развитие связей в гуманитарной и культурной сфере, поддержание дружеских и добрососедских отношений в духе стратегического партнерства.

Султан Гасымов отметил значимость формата российско-азербайджанской межправительственной комиссии и пригласил делегацию Ленинградской области посетить Азербайджан в нынешнем году.

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