Unibank избран самым инновационным банком года

25 мая 2017 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Unibank стал победителем ряда номинаций, вручаемых MasterCard, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

В частности, среди пяти номинаций MasterCard Unibank получил следующие две номинации: ”Самый инновационный банк по продаже продуктов и услуг MasterCard” и “Банк-лидер по продаже карт MasterCard Gold и Standard”.

Unibank, являющийся одним из инновационных банков Азербайджана, для улучшения уровня обслуживания своих клиентов адаптирует банковские услуги и продукты, исходя из каждодневных потребностей клиентов. Теперь, клиенты Unibank могут пользоваться свыше 90 процентами банковских услуг, не приходя в банк. Для клиентов банка эту возможность создает Unibank Mobile, один из лучших мобильных приложений в СНГ, а также один из современных мобильных услуг в банковском секторе Азербайджана.

Помимо этого, Unibank Mobile облегчил работу и частных предпринимателей, которые не приходя в банк, в любое время и в любом месте могут воспользоваться свыше 50-ти банковскими услугами и продуктами. Приложение Unibank Mobile BUSINESS дает возможность предпринимателям 24 часа в сутки, следить за своими счетами и пользоваться услугами банка с телефона.

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