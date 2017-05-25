Atabank получил специальный приз от MasterCard

25 мая 2017 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 23 мая в отеле Four Seasons в Баку прошла конференция организованная международной платежной системой MasterCard.

В рамках конференции Atabank стал победителем в номинации "Банк с самым большим количеством бесконтактных POS-терминалов в Азербайджане" и был награжден специальным дипломом.

Официальные представители MasterCard высоко оценили деятельность Atabank и шаги осуществляемые им в этом направлении и пожелали еще больших успехов в дальнейшем.

ОАО Atabank благодарит своих клиентов за достижения и успехи.

На данный момент количество POS-терминалов Atabank составляет более 18 000 единиц.

Функционирующий с 1993-го года ОАО Atabank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. В настоящее время сеть ОАО Atabank состоит из 26 филиалов и отделений в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.

Для получения более детальной информации о продуктах и услугах ОАО Atabank следует посетить официальный сайт банка (www.atabank.com) или страницу в социальной сети Facebook (www.facebook.com/atabank).

Новости по теме
Unibank избран самым инновационным банком года
Бизнес 15:19
Azer Turk Bank предлагает клиентам новую более дешевую платежную карту
Бизнес 28 апреля 15:04
Азербайджанский AccessBank представил новую премиум-карту
Бизнес 26 апреля 18:42
Объединение Atabank и Caspian Development Bank завершится максимум через три месяца - акционер
Бизнес 21 апреля 16:01
После объединения двух азербайджанских банков сокращения штата сотрудников не ожидается
Бизнес 21 апреля 11:42
Финрегулятор: Объединение Atabank и Caspian Development Bank позволит сформировать более сильный и устойчивый банк
Бизнес 21 апреля 11:31
У вкладчиков Caspian Development Bank не будет никаких проблем после объединения с Atabank - акционер (ФОТО)
Бизнес 21 апреля 11:26
Азербайджанский Atabank поглощает Caspian Development Bank
Бизнес 18 апреля 12:05
AtaBank будет работать в усиленном режиме во время Бакинского торгового фестиваля
Бизнес 12 апреля 13:41
Пассажирский транспорт Баку готов к приему новых бесконтактных платежей
IT 27 марта 17:40
Азeрбайджан прeдложил MasterCard пeрeсмотрeть комиссию за свои услуги
Бизнес 10 марта 13:57
MasterCard поможeт сократить долю наличных расчетов в Азeрбайджанe
Бизнес 10 марта 11:45
AtaBank провел соревнование "Брейн-ринга" среди женщин (ФОТО)
Общество 7 марта 09:50
Туркменистан развивает услуги платежных систем VISA и MasterCard
Туркменистан 10 февраля 12:48
Является ли евро главной операционной валютой Mastercard?
Бизнес 1 февраля 13:16
Азербайджанский AtaBank информирует держателей своих банковских карт
Бизнес 31 января 09:22
Азербайджанский AtaBank ускорил процесс перевода денег на пластиковые карты
Бизнес 30 января 10:43
Mastercard и ведущие отели Азербайджана запустили новую кампанию
Бизнес 19 января 11:59