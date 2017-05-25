Atabank получил специальный приз от MasterCard

БАКУ /Trend/ - 23 мая в отеле Four Seasons в Баку прошла конференция организованная международной платежной системой MasterCard.

В рамках конференции Atabank стал победителем в номинации "Банк с самым большим количеством бесконтактных POS-терминалов в Азербайджане" и был награжден специальным дипломом.

Официальные представители MasterCard высоко оценили деятельность Atabank и шаги осуществляемые им в этом направлении и пожелали еще больших успехов в дальнейшем.

ОАО Atabank благодарит своих клиентов за достижения и успехи.

На данный момент количество POS-терминалов Atabank составляет более 18 000 единиц.

Функционирующий с 1993-го года ОАО Atabank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. В настоящее время сеть ОАО Atabank состоит из 26 филиалов и отделений в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.

Для получения более детальной информации о продуктах и услугах ОАО Atabank следует посетить официальный сайт банка (www.atabank.com) или страницу в социальной сети Facebook (www.facebook.com/atabank).