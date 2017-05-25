Bank BTB запустил обновленную услугу интернет-банкинга

25 мая 2017 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Bank BTB запустил обновленную услугу интернет-банкинга, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

"Принимая во внимание мировую тенденцию перехода от традиционного банкинга к цифровому, в целях предоставления клиентам инновационных услуг Bank BTB предлагает своим корпоративным клиентам и физическим лицам открывшим счет в банке обновленную услугу Internet Banking", - говорится в сообщении.

Услуга Internet Banking позволяет клиентам не выходя из дома и используя любой подключенный к сети Интернет цифровой носитель (планшет, компьютер, ноутбук, смартфон и др) управлять банковскими счетами, выполнять различные банковские операции, в том числе операции с валютой, денежные переводы, различные оплаты и многое другое.

Как отмечается, для этого необходимо на главной странице cайта банка (www.btb.az) перейти в раздел Internet Banking. Для того, что бы подключиться к услуге клиенту необходимо обратиться в соответствующий отдел банка, подписать контракт и сопутствующую документацию. Согласно запросу клиента, услуга активируется посредством предоставления клиенту персонального шифра и логина. Так же отметим, что услуга Internet Banking предоставляется клиентам со стороны банка бесплатно.

Новая услуга Bank BTB Internet Banking интегрирована с услугой мобильной электронной подписи Asan İmza. Использование мобильной электронной подписи Asan İmza предоставляет клиентам Bank BTB возможность проводить финансовые операции быстро, удобно и безопасно.

Получить более подробную информацию о услугах можно обратившись в Информационный центр по номеру (012) 946 или на официальном сайте банка (www.btb.az) и странице в Facebook (www.facebook.com/bankbtb)

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