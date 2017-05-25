Завершен проект "Made in Azerbaijan–2" при поддержке Kapital Bank

25 мая 2017 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank всегда уделял и уделяет огромное внимание развитию образования в Азербайджане. Это доказывает и проект-конкурс "Made in Azerbaijan–2", который был проведен для студентов Азербайджанского государственного экономического университета второй год подряд. Согласно условиям конкурса, студенты должны были предъявить свои бизнес-идеи по созданию бренда Азербайджана, сообщает в четверг банк.

Вчера проект вступил в завершающую стадию и состоялось мероприятие по награждению победителей. 6 финалистов презентовали бизнес идею из которых 3 студента стали победителями проекта. Им были вручены денежные призы, подарки и сертификаты от имени Kapital Bank. Победителю первого места был вручен приз в 2000 манатов, второго места – 1500 манатов, а победителю третьего места – 1000 манатов. Другим победителям также были вручены корпоративные подарки от Kapital Bank.

"В 2016 году между Kapital Bank и Экономическим университетом был подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках данного сотрудничества стороны реализовали проект "Made in Azerbaijan", а также в университете была открыта отдельная лаборатория "Инновационный Банкинг" для плодотворной работы студентов. В этом году также на конкурсе со стороны студентов были предоставлены интересные бизнес идеи и лучшие из них были отобраны и вознаграждены со стороны Kapital Bank. В рамках долгосрочного сотрудничества с Экономическим университетом Kapital Bank и в будущем планирует осуществить ряд инновационных проектов", - отметил директор Департамент по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиалах и 5-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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