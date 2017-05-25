Bombardier начала модернизацию сигнальной системы на ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)

25 мая 2017 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Канадская компания Bombardier приступила к реализации проекта модернизации систем сигнализации и связи на железнодорожном участке Баку-Беюк Кесик, являющемся частью проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК), говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги", распространенном в четверг.

Согласно сообщению, работы по внедрению автоматизированной системы сигнализации, управляемой из единого диспетчерского центра, продолжаются ускоренными темпами. Система позволит технически и визуально отслеживать движение поездов посредством мониторов, налаживать прямую связь с подвижным составом, автоматизировать железнодорожные переезды на автодорогах.

"Компания Bombardier Transportation (Signal) приступила к реализации проекта модернизации системы управления поездов на участке Баку-Беюк Кесик, который является важной частью международного коридора БТК. На участке между станциями Союг Булаг и Салахлы в эксплуатацию была введена первая пилотная зона, работающая на системе электрической тяги постоянного тока. На этом участке стрелочные переводы и сигнальные установки снабжены микропроцессором для централизованного управления", - говорится в сообщении.
Канадская компания Bombardier стала победителем тендера, объявленного ЗАО "Азербайджанские железные дороги" во второй половине 2013 года.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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