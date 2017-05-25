Азербайджанский бизнес освоил свыше 24% льготного финансирования на 2017 г.

25 мая 2017 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана предоставил льготные кредиты на 36,2 миллиона манатов, что способствует реализации порядка 360 проектов.

Согласно сообщению министерства экономики, об этом в четверг сказал исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев на деловом форуме в поселке Бакиханово Сабунчинского района Баку.

Всего же до сегодняшнего дня, как отметил Абдуллаев, бизнесмены Баку и его поселков получили льготные займы на 377,6 миллиона манатов. Эти средства были направлены на реализацию 1 345 проектов.

В рамках делового форума предприниматели получили льготные кредиты на 9,8 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на развитие производства строительных материалов, кухонных и бытовых принадлежностей, создание тепличного комплекса, развитие птицеводства и животноводства и других сфер.

В 2017 году на выдачу льготных кредитов предпринимателям по линии фонда будет предоставлено 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 25 мая составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Новости по теме
Начался прием инвестпредложений по развитию Астаринского района Азербайджана
Бизнес 12 мая 11:20
Начался прием инвестпредложений по развитию Гобустанского района Азербайджана
Бизнес 3 мая 15:45
Льготное кредитование в Губа-Хачмазском экономическом районе превысило 184 млн манатов
Бизнес 6 апреля 16:13
В одном из районов Азербайджана будет создано предприятие по производству сухофруктов
Бизнес 1 апреля 14:00
Азербайджанский бизнес освоил около 14% льготного финансирования на 2017 год
Бизнес 30 марта 16:05
Объявлен прием инвестпроектов по развитию одного из районов Баку
Бизнес 18 марта 12:48
Азербайджан увеличивает число трехзвездочных отелей в регионах
Бизнес 15 марта 14:22
Азербайджанский бизнес освоил чуть более 9% льготного финансирования на 2017 год
Бизнес 10 марта 17:01
Объявлен прием инвестпроектов по развитию одного из районов Азербайджана
Бизнес 8 марта 11:42
В Туркменистане аграриям будут выдавать льготные кредиты
Туркменистан 6 марта 07:55
Льготное кредитование Губа-Хачмазского экономрайона Азербайджана превысило 180 млн манатов
Бизнес 23 февраля 15:46
В Шамкирском районе Азербайджана может появиться второй агропарк
Бизнес 21 февраля 11:24
В Азербайджане началась выдача предусмотренных на 2017 г. льготных кредитов
Бизнес 16 февраля 18:22
Объявлен прием инвестпроектов по развитию одного из районов Азербайджана
Бизнес 30 декабря 2016 11:55
В 2016 году предприниматели Азербайджана получили льготных кредитов на 190 млн манатов
Бизнес 28 декабря 2016 15:45
Объявлен прием инвестпроектов по развитию одного из районов Азербайджана
Бизнес 27 декабря 2016 16:44
Азербайджан привлекает инвестпроекты для создания 3-звездочного отеля в одном из регионов
Бизнес 13 декабря 2016 11:37
Предприниматели Азербайджана освоили более 78% льготного финансирования на 2016 г.
Бизнес 9 декабря 2016 16:13