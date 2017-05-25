Expressbank одержал победу в очередной номинации!

БАКУ /Trend/ - Находясь всегда на шаг впереди своим широким спектром банковских продуктов и услуг, Expressbank добился очередного успеха, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

"Expressbank стал победителем в номинации «Банк c наибольшим ростом количества банковских карт MasterCard Platinum, Black Edition и World Elite» и занял второе место в номинации «Банк c наибольшим ростом количества банковских карт Gold и Standard». Так, Expressbank стал банком, который в наибольшем количестве осуществил эмиссию карт MasterCard Platinum в период с 1 октября 2016 года по 31 марта 2017 года среди всех коммерческих банков страны", - говорится в сообщении.

Желающие стать владельцами пластиковых карт Expressbank составляет пять манатов для Expresso, шесть манатов для Maestro, восемь манатов для MasterCard Standart.

"При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP клиенту бесплатно будет предоставлена банковская карта MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP клиент получит карточку MasterCard Platinum. Внесенную сумму клиенты смогут обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы", - говорится в сообщении.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгаит, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный центр (132), воспользоваться нашим веб-сайтом (www.expressbank.az) или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook (www.facebook.com/Expressbank).