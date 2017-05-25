Expressbank одержал победу в очередной номинации!

25 мая 2017 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находясь всегда на шаг впереди своим широким спектром банковских продуктов и услуг, Expressbank добился очередного успеха, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

"Expressbank стал победителем в номинации «Банк c наибольшим ростом количества банковских карт MasterCard Platinum, Black Edition и World Elite» и занял второе место в номинации «Банк c наибольшим ростом количества банковских карт Gold и Standard». Так, Expressbank стал банком, который в наибольшем количестве осуществил эмиссию карт MasterCard Platinum в период с 1 октября 2016 года по 31 марта 2017 года среди всех коммерческих банков страны", - говорится в сообщении.

Желающие стать владельцами пластиковых карт Expressbank составляет пять манатов для Expresso, шесть манатов для Maestro, восемь манатов для MasterCard Standart.

"При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP клиенту бесплатно будет предоставлена банковская карта MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP клиент получит карточку MasterCard Platinum. Внесенную сумму клиенты смогут обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы", - говорится в сообщении.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгаит, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный центр (132), воспользоваться нашим веб-сайтом (www.expressbank.az) или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook (www.facebook.com/Expressbank).

Новости по теме
Азербайджанский Expressbank вернул клиентам более 40 тыс манатов cash back
Бизнес 17 мая 13:04
Expressbank установил в Бакметрополитене платежные терминалы
Бизнес 15 мая 12:01
Стройте свои планы путешествий с пластиковыми картами от Expressbank
Бизнес 2 мая 16:01
Денежные переводы через Expressbank – быстро и удобно
Бизнес 1 мая 13:22
Азербайджанский Expressbank предлагает предпринимателям услуги эквайринга
Бизнес 28 апреля 12:38
Азербайджанский Expressbank вводит бесконтактные расчеты
Бизнес 21 апреля 12:58
Expressbank: Держи деньги на карте, получай проценты
Бизнес 18 апреля 13:12
Expressbank предоставляет возможность выиграть турпакет на сумму 6 900 манатов
Бизнес 14 апреля 12:38
Expressbank предлагает зарплатные карты корпоративным клиентам всего за 3 дня
Бизнес 13 апреля 10:35
Тратишь деньги, получаешь обратно!
Бизнес 11 апреля 13:09
Азербайджанский Expressbank предлагает кредит без справки о доходах
Бизнес 7 апреля 16:00
Expressbank продлил акцию с системой «Золотая Корона»
Бизнес 4 апреля 15:46
Какими услугами Expressbank смогут воспользоваться юридические лица и предприниматели?
Бизнес 3 апреля 10:41
Expressbank одобрил большинство поступивших в 2017 году заявок на ипотеку
Бизнес 30 марта 11:12
Smilecard признан лидером
Бизнес 29 марта 13:12
Expressbank подключился к услуге TaxFree4U
Бизнес 28 марта 15:31
Какими должны быть выгодные пластиковые карты?
Бизнес 16 марта 16:38
Клиенты выбирают Expresso
Бизнес 15 марта 15:13