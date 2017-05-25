Узбекистан и Турция подписали соглашения на $2 млрд

ТАШКЕНТ /Trend/ - Пакет документов и соглашений, предусматривающих реализацию около 30 проектов в текстильной, электротехнической, фармацевтической, строительной отраслях и банковской сфере на общую сумму более двух миллиардов долларов, подписан по итогам заседания узбекско-турецкой межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форума, состоявшихся в четверг в Ташкенте.

На заседании были рассмотрены состояние и перспективы торгово-экономического, финансового и технического сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.

По словам вице-премьера Узбекистана, сопредседателя межправкомиссии с узбекской стороны Рустама Азимова, обе страны располагают значительным потенциалом для увеличения товарооборота.

"По итогам прошлого года взаимный товарооборот достиг 1,2 миллиарда долларов. Данный показатель не отражает потенциала двух стран. У нас есть все возможности увеличить его в три – четыре раза", - сказал Азимов.

Заместитель премьер-министра Турции, председатель комиссии с турецкой стороны Тугрул Тюркеш отметил, что новый импульс торгово-экономические отношения получили благодаря договоренностям между президентами двух стран.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзияев и Тайип Эрдоган провели переговоры в Самарканде, где обсудили разработку "дорожной карты" по развитию сотрудничества двух стран.

«У нас есть все возможности для реализации новых перспективных проектов. Включение новых направлений сотрудничества позволит нам в кратчайшие сроки увеличить товарооборот в два раза», – сказал Тюркеш.

По его мнению, наиболее перспективными направлениями для наращивания узбекско-турецкого сотрудничества являются текстильная отрасль, индустрия стройматериалов, фармацевтика, сельское хозяйство, продовольствие, автомобилестроение, а также производство бытовой техники.

Вместе с вице-премьером турецкого правительства для участия в МПК прибыли министр культуры и туризма Наби Авджи, министр экономики Нихат Зейбекчи и другие официальные лица.

Турция входит в число важных торговых партнеров Узбекистана. В стране функционирует 441 предприятие с участием турецкого капитала, в том числе 94 предприятия со стопроцентным турецким капиталом.

Инвестиции турецкой стороны в экономику Узбекистана составляют на сегодняшний день около одного миллиарда долларов.

(Автор:: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)