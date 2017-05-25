Coca-Cola стала партнером Azerbaijan Fashion Week

БАКУ /Trend/ - Компания Coca-Cola оказывает организационную поддержку Azerbaijan Fashion Week (AFW) – пятому юбилейному сезону осень-зима 2017/2018, который пройдет в Баку 23-27 мая. В рамках организационной поддержки Coca-Cola обеспечит участников и гостей мероприятия прохладительными напитками.

Мероприятие будет проведено в самых аутентичных местах столицы – Музее каменной летописи и на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Таким образом, главная цель организаторов недели моды AFW – повышение интереса к национальным ценностям страны как среди местного населения, так и среди многочисленных гостей, традиционно посещающих это мероприятие в Баку. По этой причине 24-25 мая в «Ичеришехер» будут представлены национальные костюмы Азербайджана и многих других стран. AFW нацелена на популяризацию растущей индустрии моды в стране и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.

Напомним, что Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии. На мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных и местных изданий.

«Мы очень рады участвовать в международном проекте Azerbaijan Fashion Week в качестве партнера. Как известно, ни одно международное мероприятие не проводится без поддержки международных партнеров. Будучи партнером Azerbaijan Fashion Week, наша цель поддержать творческих молодых людей, а также еще раз подчеркнуть, что Coca-Cola являясь одним из самых известных брендов в мире всегда в моде», - сказал менеджер по коммуникациям компании Coca-Cola в Центральной Азии и на Кавказе Эльшад Фарзалиев.

Традиционно будет работать шоурум Azerbaijan Fashion Week, где посетители смогут приобрести дизайнерские наряды, которые будут представлены на подиуме. Представители fashion-retail бизнеса смогут лично познакомиться с дизайнерами и договориться о заказах и сотрудничестве.

Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».