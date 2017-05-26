Официальный курс маната к мировым валютам на 26 мая (версия 2)

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:35)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 мая установлен на уровне 1,7020 и 1,9062 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.