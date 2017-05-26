Азербайджанский Kapital Bank оказал поддержку Республиканской школьной олимпиаде

26 мая 2017 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в рамках социально направленной деятельности оказал поддержку Республиканской школьной олимпиаде, организованной совместно с министерством образования. Олимпиада проводилась по восьми предметам – физика, химия, математика, биология, информатика, история, география, азербайджанский язык и литература, где участвовали около 30 тысяч учеников.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, 25 мая в киноцентре Низами состоялось торжественное мероприятие по награждению победителей олимпиады. На мероприятии присутствовал министр образования Микаил Джаббаров, представители различных организаций и ведомств, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели и другие лица.

По итогам олимпиады жюри выбрали победителей по каждому предмету. Ученики были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, также дипломами и различными подарками. Также были выявлены лучшие ученики по номинации «Birincilərin birincisi» («Лучшие из первых»).

Kapital Bank участвует в различных проектах министерства образования. В ближайшем будущем планируется еще несколько проектов в сфере образования.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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