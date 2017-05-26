Вкладчикам банков-банкротов в Азербайджане выплачено свыше 733 млн манатов

26 мая 2017 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам Parabank, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Кавказского банка развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank, United Credit Bank и Bank Standard компенсации на сумму почти 733,32 миллиона манатов, сообщает в пятницу фонд.

Перечень закрывшихся банков и объем выплаченных компенсаций на 26 мая:

Банки

Объем выплаченных компенсаций (млн AZN)

Доля выплаченных компенсаций от общего объема застрахованных вкладов (%)

Bank Standard

437,346

99,1

Zaminbank

58,229

80

Dekabank

3,087

98,7

Kredobank

27,771

99,9

Кавказский банк развития

2,004

96

Atrabank

14,35

98,2

Bank of Azerbaijan

24,161

97

Gandjabank

0,976

94

Texnikabank

120,433

98,2

Parabank

43,218

98,5

United Credit Bank

1,743

83

Напомним, что прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Bank of Azerbaijan был приостановлен с 27 января, Gandjabank - с четвертого февраля, а Texnikabank - с 12 февраля.

Лицензии всех десяти банков были отозваны в 2016 году из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на 26 мая составляет 1,702 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков)

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