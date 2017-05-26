Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,6 раза

26 мая 2017 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спрос, на проведенном в пятницу депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА), почти в 2,6 раза превысил предложение, сообщает ЦБА.

Центробанк принял у банков 250 миллионов манатов, однако спрос был на уровне 649 миллионов манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 12,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 26 мая составляет 1,7020 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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