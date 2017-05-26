Туркменистан развивает транспортную региональную инфраструктуру

26 мая 2017 15:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане развитие транспортной инфраструктуры регионов - важная составляющая крупных проектов международного уровня, пишет в своем комментарии государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

"Эта деятельность нацелена на вовлечение территорий в активное хозяйственное, торгово-экономическое и социально-гуманитарное взаимодействие, повышение их инвестиционного потенциала, стимулирование предпринимательства на селе и промышленной интеграции", - сказано в информации.

Особое внимание уделяется созданию мультимодальной логистической сети, оптимально объединяющей водный, воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Примером стал ввод в строй на днях понтонного моста через Амударью Халач-Ходжамбаз.

В марте состоялся ввод в эксплуатацию автомобильного и железнодорожного мостов Туркменабат-Фараб. Ранее, с 2009-го по 2016 год, были сданы в строй автомобильные мосты через Амударью Атамурат-Керкичи, Сейди-Эльджик, железнодорожный мост Атамурат-Керкичи, начала действовать железнодорожная магистраль из Туркменистана в Афганистан по маршруту Атамурат-Ымамназар-Акина протяженностью 88 километров.

Все эти проекты имеют геополитическое, экономическое и социальное значение и для стран-соседей Туркменистана. ТДХ отмечает, что территория Центральной Азии становится одним из важнейших транспортно-транзитных узлов мирового значения. Регион призван сыграть связующую, интегрирующую роль естественного коридора транспортного сообщения по линиям «Север-Юг» и «Восток-Запад», который соединит кратчайшими путями Азию и Европу, обеспечит надежное и бесперебойное функционирование всей системы торгового и экономического транснационального взаимодействия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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