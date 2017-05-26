Международная платежная система наградила Xalq Bank (ФОТО)

26 мая 2017 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Xalq Bank получил награду от международной платежной системы MasterCard в номинации «Первый банк, представивший на рынке Азербайджана World MasterCard Black Edition» и вторую премию в номинации «Наибольший рост количества карт MasterCard Debit», говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.

В марте текущего года Xalq Bank и международная платежная система MasterСard впервые в Азербайджане представили новую карту World MasterСard Black Edition – продукт, специально разработанный для клиентов Premium Banking. Держатели данных карт могут воспользоваться в любой стране мира услугой MasterCard Concierge, иметь доступ в более чем 1000 залов ожидания в аэропортах мира, бесплатной страховой программой со страховым покрытием до 750 000 EUR, бесплатными услугами Интернет- банкинга, мобильного банкинга, SMS-оповещения, возможностью бесконтактных платежей, а также cервисами по срочной блокировке, срочной замене карты за рубежом, а также выдаче наличных карт при ее утере и т.д. Для получения World MasterCard Black Edition необходимо обратиться в «Баш» филиал Xalq Bank.

Xalq Bank является принципиальным членом платежной системы МasterCard с 2011 года. Пластиковые карты MC Debit, MC Standard, MC Gold и MC Business можно получить в любом из филиалов Xalq Bank бесплатно.

Подробнее узнать о картах Xalq Bank можно на сайте www.xalqbank.az или, позвонив в колл-центр банка по номеру 138.

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