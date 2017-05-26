Халид Ахадов: Снижение рейтингов Международного банка Азербайджана носит временный характер

БАКУ /Trend/ - Снижение рейтингов Международного банка Азербайджана (МБА) со стороны агентств Fitch и Moody’s было вполне ожидаемым.

«В отношении банка, находящегося в процессе реструктуризации это нормальное решение. Рейтинги МБА снижены лишь на краткосрочный период. Как только укрепятся финансовые позиции банка, международные рейтинговые агентства, пересмотрев его рейтинги, вновь повысят их», - сказал председатель правления МБА Халид Ахадов, выражая отношение рейтинговым действиям.

Ахадов отметил, что это решение никак не повлияет на деятельность банка. МБА продолжает все операции и обслуживание клиентов в нормальном режиме.

По его словам, реструктуризация внешних обязательств МБА соответствует интересам клиентов и партнеров банка. Этот процесс обеспечит усиление финансовых позиций банка, как в Азербайджане, так и за рубежом.