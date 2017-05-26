Халид Ахадов: Снижение рейтингов Международного банка Азербайджана носит временный характер

26 мая 2017 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Снижение рейтингов Международного банка Азербайджана (МБА) со стороны агентств Fitch и Moody’s было вполне ожидаемым.

«В отношении банка, находящегося в процессе реструктуризации это нормальное решение. Рейтинги МБА снижены лишь на краткосрочный период. Как только укрепятся финансовые позиции банка, международные рейтинговые агентства, пересмотрев его рейтинги, вновь повысят их», - сказал председатель правления МБА Халид Ахадов, выражая отношение рейтинговым действиям.

Ахадов отметил, что это решение никак не повлияет на деятельность банка. МБА продолжает все операции и обслуживание клиентов в нормальном режиме.

По его словам, реструктуризация внешних обязательств МБА соответствует интересам клиентов и партнеров банка. Этот процесс обеспечит усиление финансовых позиций банка, как в Азербайджане, так и за рубежом.

Новости по теме
Moody's ожидает рост резервов азербайджанских банков
Бизнес 25 мая 15:53
Реструктуризация обязательств Межбанка Азербайджана подготовит его к дальнейшей приватизации - Палата финнадзора
Бизнес 25 мая 15:06
Стабилизация цен на нефть способствует росту рентабельности компаний-производителей
Бизнес 25 мая 13:05
Правительство Азербайджана продолжит поддержку банковского сектора
Бизнес 25 мая 12:59
В Международном банке Азербайджана нет никаких ограничений на снятие вкладов - замминистра
Бизнес 25 мая 12:55
Moody's: Экономика Азербайджана в 2018 году продемонстрирует рост
Бизнес 25 мая 09:59
Международный банк Азербайджана получил награду за самый значительный объем безналичных операций
Бизнес 24 мая 16:50
Рейтинги Международного банка Азербайджана могут быть пересмотрены
Бизнес 24 мая 11:29
Международный банк Азербайджана провел встречу с зарубежными кредиторами в Лондоне
Бизнес 23 мая 19:59
Крупнейший банк Азербайджана планирует завершить реструктуризацию долгов к осени
Бизнес 23 мая 16:22
Межбанк Азербайджана предложил обмен зарубежных обязательств на суверенные облигации
Бизнес 23 мая 16:02
Азербайджанский банк закупает софт и сервера для системы Backbase
IT 23 мая 09:57
Госбанки в Азербайджане в 2016 году не выплачивали дивиденды
Бизнес 22 мая 16:33
Международный банк Азербайджана предлагает корпоративным клиентам новые возможности
Бизнес 19 мая 14:41
Халид Ахадов: Процесс реструктуризации некоторых обязательств не отразится на клиентах Международного банка Азербайджана
Бизнес 16 мая 14:54
Пересмотрены рейтинги Международного банка Азербайджана
Бизнес 15 мая 20:10
Более 70% валютных обязательств Международного банка Азербайджана приходятся на три финансовые структуры
Бизнес 15 мая 13:39
Реструктуризация обязательств Международного банка Азербайджана не затронет его "дочек"
Бизнес 15 мая 12:42