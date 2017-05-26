Шахин Мустафаев: Главная цель открытия Торгового дома в Беларуси - продвижение бренда Made in Azerbaijan

МИНСК /Trend/ - Торговый дом Азербайджана в Беларуси способствует диверсификации торговли между странами, сказал в пятницу министр экономики Шахин Мустафаев, выступая на церемонии открытия Торгового дома Азербайджана в Минске.

"Появление Торгового дома Азербайджана в Минске является важным событием, которое вызвало большой интерес у белорусских предпринимателей, поскольку главной его целью является продвижение бренда Made in Azerbaijan, поощрение экспорта, а также расширение и развитие двустороннего сотрудничества", - сказал Мустафаев.