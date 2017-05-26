Шахин Мустафаев: Главная цель открытия Торгового дома в Беларуси - продвижение бренда Made in Azerbaijan

26 мая 2017 19:38 (UTC+04:00)
МИНСК /Trend/ - Торговый дом Азербайджана в Беларуси способствует диверсификации торговли между странами, сказал в пятницу министр экономики Шахин Мустафаев, выступая на церемонии открытия Торгового дома Азербайджана в Минске.

"Появление Торгового дома Азербайджана в Минске является важным событием, которое вызвало большой интерес у белорусских предпринимателей, поскольку главной его целью является продвижение бренда Made in Azerbaijan, поощрение экспорта, а также расширение и развитие двустороннего сотрудничества", - сказал Мустафаев.

По его словам, торговый оборот между Азербайджаном и Беларусью в 2016 году вырос на 33 процента, а за первые четыре месяца 2017 года - более чем на 40 процентов.

"Сегодня мы наблюдаем максимально высокий уровень отношений между Азербайджаном и Беларусью, мощный импульс им придают дружеские отношения глав наших государств", - добавил Мустафаев, отметив, что искрение и дружественные отношения также присутствуют между народами двух республик.

Министр напомнил, что инициатива открытия Торгового дома была выдвинута на встрече глав государств Беларуси и Азербайджана в ноябре 2016 года.

"Отрадно, что за столь короткий срок была проделана работа, достойная высокой оценки, в том числе совершено несколько визитов, организован азербайджано-белорусский бизнес-форум, а также определено место для расположения Торгового дома Азербайджана. Как итог - сегодня мы собрались на церемонию открытия этого Торгового дома", - сказал министр.

(Автор: Азад Гасанли)

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