Азербайджан готовится к экспорту смазочных масел в Турцию и Грузию

27 мая 2017 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Парк высоких технологий национальной академии наук Азербайджана в ближайшее время начнет экспортировать смазочные масла в Турцию и Грузию, сказал Trend директор Технопарка Вугар Бабаев.

По словам Бабаева, экспериментальная поставка данной продукции в эти страны была осуществлена ранее, что вызвал интерес у заказчиков.

"В настоящее время мы готовимся к первичным заказам. Речь идет о поставке высококачественных смазочных масел, которые производятся на базе опытно-промышленного завода Академии наук. За последние три месяца число наименований производимой продукции была увеличена с 45 до 60. Продуктовая линейка Технопарка будет экспонироваться на выставке Caspian International Oil & Gas которая пройдет в Баку с 31 мая по третье июня", - сказал Бабаев.

Парк высоких технологий НАНА расположен на территории опытно-промышленного завода НАНА, расположенного в столичном поселке Ахмедлы. Задача Технопарка - обеспечить поддержку идей инновационной направленности до их полного воплощения в конечный рыночный продукт и последующей коммерциализации.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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