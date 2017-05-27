S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Азербайджана на уровне "ВВ+/В" (версия 2)

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БАКУ /Trend/- Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в рамках внеочередной оценки сохранило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B".

Согласно сообщению министерства финансов Азербайджана, распространенному в субботу, основной причиной внеочередной оценки стала реструктуризация внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) и передача части из них государству.

Специалисты S&P отмечают, что рост отношения внешнего долга к ВВП страны вследствие процесса реструктуризации МБА был учтен в рамках оценки странового рейтинга в январе 2017 года, поэтому сейчас этот процесс не повлияет на рейтинг Азербайджана.

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