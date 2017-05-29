Fitch: Реструктуризация крупнейшего банка Азербайджана не повлияет на рейтинги SOCAR и "Азерэнержи"

29 мая 2017 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реструктуризация Международного банка Азербайджана (МБА) не окажет влияния на рейтинги SOCAR и «Азерэнержи», следует из отчёта международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

На сегодня рейтинг SOCAR находится на уровне «ВВ+» с негативным прогнозом. По мнению агентства, вероятность поддержки правительством государственной нефтяной компании все ещё остаётся на очень высоком уровне.

Что касается «Азерэнержи», то, по прогнозам Fitch, в среднесрочной перспективе его уровень задолженности, имеющей государственную гарантию, останется на стабильно уровне. «При этом мы также уверены, что на сегодня у правительства нет планов по приватизации "Азерэнержи". Энергооператор страны, по нашему мнению, сможет получить государственную гарантию для любой новой задолженности», - отмечается в отчете.

По данным Fitch, в 2015 году правительство приняло решение о предоставлении «Азерэнержи» средств на 172 миллиона долларов и 204 миллиона евро для погашения зарубежных долгов в период с 2016-го по 2025 год. «Кроме этого, правительство намерено предоставить "Азерэнержи" 360 миллионов манатов для погашения налоговой задолженности», - говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Недавно в Лондоне прошла встреча руководства МБА, министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками с зарубежными кредиторами. Руководство банка предложило кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств, в том числе обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации. В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана - американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance CompanyLimited, Credit Suisse AG. Общий долг перед зарубежными кредиторами банка составляет 3,3 миллиарда долларов.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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