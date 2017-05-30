Азербайджан и Словакия планируют подписать ряд соглашений в сфере экономики

ВЕНА /Trend/ - Азербайджан и Словакия планируют подписать ряд соглашений в сфере инвестиций, сельского хозяйства и налогов, сказал Trend глава дипломатической миссии Азербайджана в Словакии Джафар Гусейнзаде.

По его словам, на сегодня договорная база между двумя странами основана на семи-восьми соглашениях, что не отражает уровня существующего потенциала.

"В настоящее время мы работаем над расширением правовой базы в четырех направлениях - политической, экономической, культурной и гуманитарной сферы. В рамках этих работ мы подготовили несколько документов, в числе которых соглашения о поощрении инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о сотрудничестве в области образования и туризма. Мы также работаем над документом о стратегическом сотрудничестве. Важно, что в нем будет отражен вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана", - сказал дипломат.

Еще три документа, продолжил Гусейнзаде, над подготовкой которых идут работы, затрагивают различные направления сотрудничества в сфере сельского хозяйства - это сотрудничество в сфере ветеринарии, растениеводства и в целом в аграрном секторе. Однако собеседник агентства отметил, что эти документы будут подписаны не раньше 2018 года.

"Мы также нацелены на создание совместной комиссии, которая поможет стимулировать взаимные инвестиции и наладить более тесное сотрудничество в сфере экономики. Именно поэтому мы хотим, чтобы эта комиссия была не межправительственной, а действовала между министерствами экономики двух стран", - сказал глава азербайджанской дипмиссии.

По словам посла, у Азербайджана и Словакии имеются хорошие возможности для развития сотрудничества в сферах туризма и образования. "В частности, в сфере туризма у нас достаточно большой потенциал для сотрудничества. Мы работаем, чтобы упростить визовый режим между нашими странами. Словакия весьма привлекательна с точки зрения туризма, потому что при европейском уровне качества, здесь предлагаются услуги по более низким ценам. Что касается сферы образования, то здесь стоит отметить, что вузы Словакии предоставляют обучение на качественном уровне, а стоимость обучения в них также ниже, чем в Германии и Австрии. В то же время, вузы предлагают языковые курсы для иностранных студентов, что облегчает учебу в этой стране", - отметил Гусейнзаде.

(Авторы: Илаха Мамедли, Азад Гасанли)