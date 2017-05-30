Али Ахмедов: За 10 лет в Азербайджане созданы 1,6 млн рабочих мест (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За 10 лет в Азербайджане были созданы 1,6 миллиона рабочих мест, сказал во вторник вице-премьер, председатель Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию Али Ахмедов на субрегиональном семинаре в Баку, посвященном Целям устойчивого развития.

По его словам, за 10-15 лет экономика Азербайджана выросла более чем в 3,5 раза. За этот же период уровень бедности в стране сократился с 50 до 5,6 процента.

Азербайджан является страной, достигшей успешного развития за последние 15 лет, сказал Али Ахмедов.

Сегодня Азербайджан успешно осуществляет реформы и концепцию развития, которые направлены на улучшение уровня жизни населения, отметил он.

Правительство выбрало своим приоритетом снижение зависимости от нефти, диверсификацию экономики и создание новых отраслей производства, сказал вице-премьер.

(Автор: Азад Гасанов)