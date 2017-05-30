Али Ахмедов: За 10 лет в Азербайджане созданы 1,6 млн рабочих мест (ФОТО)

30 мая 2017 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За 10 лет в Азербайджане были созданы 1,6 миллиона рабочих мест, сказал во вторник вице-премьер, председатель Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию Али Ахмедов на субрегиональном семинаре в Баку, посвященном Целям устойчивого развития.

По его словам, за 10-15 лет экономика Азербайджана выросла более чем в 3,5 раза. За этот же период уровень бедности в стране сократился с 50 до 5,6 процента.

Азербайджан является страной, достигшей успешного развития за последние 15 лет, сказал Али Ахмедов.

Сегодня Азербайджан успешно осуществляет реформы и концепцию развития, которые направлены на улучшение уровня жизни населения, отметил он.

Правительство выбрало своим приоритетом снижение зависимости от нефти, диверсификацию экономики и создание новых отраслей производства, сказал вице-премьер.

(Автор: Азад Гасанов)

Новости по теме
Али Ахмедов: Идеи Гейдара Алиева были философией реформ
Политика 6 мая 13:47
Али Ахмедов: Будущее Азербайджана будет еще светлее и ярче
Политика 3 мая 18:13
Али Ахмедов: Результаты внедрения обязательного медстрахования в двух районах Азербайджана очень обнадеживающие
Бизнес 3 мая 13:52
Правительство Азербайджана готово работать с донорскими организациями, соблюдающими режим прозрачности - вице-премьер
Политика 1 мая 14:51
Новая экономическая стратегия Азербайджана значительно повысит уровень жизни граждан - вице-премьер
Общество 1 мая 12:18
Азербайджан готовит проект по предотвращению нелегальной занятости в стройсекторе
Бизнес 27 апреля 12:03
Али Ахмедов: Строительный сектор в Азербайджане является вторым по объему вложенных инвестиций
Бизнес 27 апреля 10:39
За последние 10 лет экономика Азербайджана выросла в 3,5 раза - вице-премьер
Бизнес 27 апреля 10:17
Наука и образование должны превратиться в важный фактор развития Азербайджана - вице-премьер
Общество 16 марта 18:22
Азербайджан не намерен наблюдать за выборами в Армении - Али Ахмедов
Политика 16 марта 17:00
Вице-премьер Азербайджана о ценах на продукты перед праздником Новруз
Общество 16 марта 16:49
За прошедшие годы экономика Азербайджана серьезно изменилась - вице-премьер
Политика 16 марта 13:34
Виновники Ходжалинской трагедии должны ответить за учиненную резню - вице-премьер Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 25 февраля 20:21
Кампания "Справедливость к Ходжалы" превратится в кампанию "Возвращение в Ходжалы" - вице-премьер Азербайджана
Политика 25 февраля 19:43
Армения пожалеет о совершенной провокации - вице-премьер Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 25 февраля 13:11
Вице-премьер: Рынок лекарственных средств Азербайджана стабилен
Бизнес 16 февраля 14:27
Али Ахмедов: Рост цен в супермаркетах Баку не достигает особо ощутимого и беспокоящего уровня (ФОТО)
Бизнес 16 февраля 14:09
Международные организации не признают "референдум" в Нагорном Карабахе - вице-премьер Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 16 февраля 12:15