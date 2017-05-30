Разработан специальный пакет предложений по экономическим реформам в Азербайджане - Центробанк

30 мая 2017 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил специальный пакет предложений по экономическим реформам в стране, сказал во вторник глава ЦБА Эльман Рустамов в ходе конференции на тему "Экономические реформы: результаты и советы".

По его словам, пакет предложений в ближайшее время будет передан в Совет финансовой стабильности. "Предложения охватывают создание в Азербайджане активного денежного рынка, усиление доверительных отношений между кредитными организациями, применение механизма гарантий, развитие безналичных расчетов и полный переход на безналичный расчет", - сказал Рустамов.

Новость обновляется

Новости по теме
Эльман Рустамов: Угрозы для стабильности курса азербайджанского маната нет
Бизнес 10:20
Парламент Греции проголосовал за новые меры экономии
Европа 19 мая 02:52
В Азербайджане появились условия для начала дедолларизации экономики - Совет финстабильности
Бизнес 18 апреля 15:58
Азербайджан может не принять участие в заседании Клуба управляющих Центробанков
Бизнес 31 марта 18:06
Как SOFAZ поможет обеспечить макроэкономическую стабильность в Азербайджане?
Бизнес 11 января 17:23
Совет финстабильности займется оздоровлением Международного банка Азербайджана
Бизнес 28 декабря 2016 16:44
Результаты борьбы с "черным" валютным рынком в Азербайджане будут видны в ближайшее время - Центробанк
Бизнес 12 декабря 2016 10:29
Центробанк Азербайджана ожидает в 2016 г сокращения экспорта
Бизнес 6 декабря 2016 16:54
Эльман Рустамов: Центробанк Азербайджана ужесточит денежную политику в 2017 г
Бизнес 6 декабря 2016 15:31
Эльман Рустамов: В 2016 г Центробанк Азербайджана извлек из оборота 6 млрд манатов
Бизнес 6 декабря 2016 13:39
Эльман Рустамов: Манат регулируется согласно принципам плавающего курса
Бизнес 30 ноября 2016 16:32
Глава Центробанка Азербайджана назвал причины образования дефицита в платежном балансе
Бизнес 30 ноября 2016 15:03
Эльман Рустамов: Курс азербайджанского маната адаптировался к цене на нефть
Бизнес 30 ноября 2016 13:46
Эльман Рустамов: Главная задача Центробанка Азербайджана - доведение инфляции до однозначного уровня
Бизнес 26 сентября 2016 18:55
Разрабатывается план стратегической стабильности Bank Standard - Центробанк Азербайджана
Бизнес 26 сентября 2016 17:44
Эльман Рустамов: Центробанк Азербайджана продолжит обеспечивать устойчивость курса маната
Бизнес 26 сентября 2016 17:37
МВФ: Азербайджану потребуется полная либерализация рынков (эксклюзив)
Бизнес 15 сентября 2016 10:12
ЦБ Азербайджана будет повышать гибкость монетарной политики
Бизнес 21 июня 2016 00:58