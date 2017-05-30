Руфат Асланлы: Реструктуризация внешних обязательств Межбанка Азербайджана повысит его рыночную стоимость

30 мая 2017 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реструктуризация внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) поспособствует его оздоровлению, сказал во вторник председатель Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками страны Руфат Асланлы в ходе конференции на тему "Экономические реформы: результаты и рекомендации".

"Реструктуризация внешних обязательств МБА, в случае успешного завершения, приведет к оздоровлению банка, доведению капитала до комфортного уровня, обеспечению достаточной ликвидности и положительным денежным потокам, то есть покрытию доходами от управления активами расходов по выполнению обязательств", - сказал глава Палаты.

По его словам, это позволит начать процесс приватизации банка и повысить его рыночную стоимость.

Недавно в Лондоне прошла встреча руководства МБА, министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками с зарубежными кредиторами. Руководство банка предложило кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств, в том числе обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации. В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана - американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance Company Limited, Credit Suisse AG.

Общий долг перед зарубежными кредиторами банка составляет 3,3 миллиарда долларов. Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Анвар Мамедов)

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