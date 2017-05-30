Порядок проведения валютных аукционов в Азербайджане сохранится без изменений - Центробанк

30 мая 2017 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не собирается вносить изменения в порядок проведения валютных аукционов, сказал во вторник журналистам глава ЦБА Эльман Рустамов.

"Аукционы будут проводиться, как и прежде дважды в неделю. Предложение валюты также останется стабильным", - сказал Рустамов.

Согласно действующему механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

Аукционы проводятся дважды в неделю в формате односторонней продажи валюты.

(Автор: Анвар Мамедов)

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