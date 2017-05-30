В Азербайджане будут пересмотрены назначения некоторых земель - Госкомимущества

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут пересмотрены назначения некоторых земельных участков, сказал во вторник председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов на конференции "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации".

По его словам, этот вопрос на сегодня обсуждается в правительстве страны.

Гасанов отметил, что в каждом районе будет установлена доля земли, предназначенной для использования в промышленных целях: "Предпринимателям будет достаточно обратиться в исполнительную власть, которая выделит им земли из специального фонда".

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