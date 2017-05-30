План реструктуризации внешних долгов Межбанка Азербайджана не повлияет на стабильность курса маната - Центробанк

30 мая 2017 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ситуация вокруг реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) не повлияет на стабильность курса азербайджанского маната, сказал во вторник журналистам глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"План реструктуризации МБА согласован с Советом финансовой стабильности и проводится согласно утвержденному плану", - сказал Рустамов.

По его словам, с начала 2017 года азербайджанский манат укрепился на четыре процента, а с момента достижения своего самого наихудшего показателя, нацвалюта подорожала на 11 процентов.

Недавно в Лондоне прошла встреча руководства МБА, министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками с зарубежными кредиторами. Руководство банка предложило кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств, в том числе обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации.

В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана - американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance Company Limited, Credit Suisse AG. Общий долг перед зарубежными кредиторами банка составляет 3,3 миллиарда долларов. Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Анвар Мамедов)

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