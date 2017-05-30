Эльман Рустамов: В Азербайджане будет пересмотрена учетная ставка

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует в середине июня обсудить вопрос пересмотра учетной ставки, сказал во вторник журналистам председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

"Проведенный в мае мониторинг показал, что инфляция продолжает снижаться. В такой ситуации актуализируется вопрос смягчения учетной ставки, ее пересмотра. В середине июня ожидается проведение заседания правления ЦБА, где этот вопрос будет одним из главных", - сказал Рустамов.

Глава Центробанка также подчеркнул улучшение ситуации с индексом потребительских цен. "Мы следим за динамикой инфляции и видим здесь положительные процессы. Инфляция за четыре месяца 2017 года была ниже, чем за четыре месяца прошлого года", - добавил глава ЦБА.

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-апреле 2017 года в годовом исчислении выросли на 13,5 процента.

По информации Госкомстата, продовольственные товары подорожали на 17,8 процента, непродовольственные товары – 12,5 процента, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 8,7 процента.

Центральный банк Азербайджана в последний раз пересматривал учетную ставку в сентябре 2016 года и увеличил ее до 15 процентов. После этого, ЦБА дважды в течение 2017 года принимал решение сохранить ставку на этом уровне.

(Автор: Анвар Мамедов)