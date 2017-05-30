Азербайджанский AccessBank запускает кредитную кампанию“15=12”

БАКУ /Trend/ - В связи с 15-летним юбилеем, AccessBank в этом году будет радовать своих клиентов новыми кампаниями и предложениями.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, AccessBank запускает кампанию “15=12”, в рамках которой клиенты, взявшие кредит, не будут выплачивать проценты за 3 месяца кредитного срока. Так, взяв кредит на 15 месяцев, клиенты оплатят проценты лишь за 12 месяцев. Воспользовавшись данным предложением, клиенты могут на выгодных условиях получить микрокредиты в сумме до 50 000 манатов и наличные кредиты в сумме до 20 000 манатов.

Кампания “15=12” продлится до 30 июня 2017 года. Напомним, что наряду с этим, AccessBank предлагает выгодные кредиты также малым и средним бизнес- клиентам. Банк, придерживаясь своей миссии, постоянно финансирует представителей бизнеса, тем самым поддерживая развитие местного предпринимательства.

Подробную информацию можно получить на официальном Интернет-сайте банка, странице Facebook и в информационном центре по номеру 151.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.