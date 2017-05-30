В Азербайджане предлагают пересмотреть назначение земельных участков на Абшеронском полуострове

30 мая 2017 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане следует пересмотреть назначение земельных участков на Абшеронском полуострове, считает заместитель генерального директора компании Veyseloglu Ильгар Нури.

"В настоящее время большая часть бизнеса, в особенности промышленных компаний, сосредоточена именно на Абшеронском полуострове. Однако проблема в том, что сегодня на этой территории достаточно неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Это мешает развитию промышленности, потому что компании не могут использовать их для создания предприятий. Поэтому, считаю, что необходимо сменить назначение этих земель на Абшеронском полуострове на иные, чем сельхозназначения", - сказал Нури на конференции "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации" во вторник в Баку.

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