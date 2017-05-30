Проверки бизнеса в Азербайджане сократились более чем в 1000 раз — замминистра (версия 2)

30 мая 2017 15:20 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане сократились более чем в тысячу раз, сказал заместитель министра экономики Сахиль Бабаев на конференции "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации" во вторник в Баку.

По его словам, за последние 19 месяцев по стране было проведено всего 89 проверок, тогда как за предыдущий аналогичный период времени - 99 тысяч проверок.

Замминистра также затронул и другие реформы, проведённые за последнее время в Азербайджане. «Мы провели крупные реформы в сфере лицензирования бизнеса - значительно сократили число лицензий, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. Кроме того, система лицензирования бизнеса была передана министерству экономике, которая теперь выдаёт их посредством центров Службы ASAN. Как результат, сегодня в Азербайджане нет каких-либо жалоб или обращений, связанных с лицензированием бизнеса. Также при государственных структурах были созданы апелляционные советы, которые защищают права бизнесменов и стали своего рода платформой для обсуждения их проблем», - сказал замминистра.

Бабаев отметил, что в результате проводимых реформ также вырос экспорт Азербайджана.

«Радует, что вырос не только объем экспорта, но и ассортимент поставляемой за рубеж продукции. За четыре месяца этого года ассортимент вырос на 30 процентов, число участников внешнеэкономической торговли — на восемь процентов, а число внешнеторговых партнёров — на четыре процента. Все эти показатели — наглядный пример результатов тех работ, которые проводятся в Азербайджане», - сказал замминистра.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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