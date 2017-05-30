Разработан специальный пакет предложений по экономическим реформам в Азербайджане - Центробанк (версия 2)

Добавлен бэк (первая версия опубликована в 10:42)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил специальный пакет предложений по экономическим реформам в стране, сказал во вторник глава ЦБА Эльман Рустамов в ходе конференции на тему "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации".

По его словам, пакет предложений в ближайшее время будет передан в Совет финансовой стабильности.

"Предложения охватывают создание в Азербайджане активного денежного рынка, усиление доверительных отношений между кредитными организациями, применение механизма гарантий, развитие безналичных расчетов и полный переход на безналичный расчет", - сказал Рустамов, отметив, что данные предложения требуют очень серьезной макроэкономической координации.

Совет финансовой стабильности создан 15 июля 2016 года. Полномочия секретариата Совета выполняет Центробанк Азербайджана.

Совет создан в целях дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости страны, проведения скоординированной политики в этой сфере, достижения эффективного регулирования и правоприменительной практики.

(Автор: Анвар Мамедов)