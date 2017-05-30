Регулятор призвал расширить малым и средним предприятиям в Азербайджане доступ к финансам (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана предложила расширить малым и средним предприятиям доступ к финансам.

С данным предложением выступил во вторник в ходе конференции на тему "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации" глава Палаты Руфат Асланлы.

По его словам, финансирование малых и средних предприятий не может поддерживаться только за счет традиционного банковского кредитования.

"На сегодняшний день азербайджанский бизнес нуждается в двух видах финансирования - инвестиции и кредиты. Инвестиции невозможно финансировать кредитами. Это повышает себестоимость инвестиций, делает их неконкурентоспособными. Поэтому мы предлагаем ряд институциональных мер для развития доступа к финансовым инструментам", - сказал глава Палаты.

Асланлы отметил, что Палата предлагает компенсацию или обеспечение части рисков малых и средних предприятий при выходе к финансовым ресурсам со стороны государства.

"Поэтому, с целью обеспечения финансирования инвестиционного характера мы предлагаем реорганизацию Азербайджанской инвестиционной компании с расширением ее мандата. Новообразованный институт должен будет поддерживать финансирование стартапов, расширения бизнеса или других проектов. Для расширения доступа к кредитам мы считаем, что необходимо объединить в одну структуру ряд институтов кредитной поддержки - Национальный фонд поддержки предпринимательства, Государственный фонд развития информационных технологий, Государственное агентство по сельскохозяйственному кредитованию", - сказал Асланлы.

(Автор: Анвар Мамедов)