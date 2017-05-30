Coca-Cola инвестировала в экономику Азербайджана более $200 млн (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Компания Coca-Cola с 1994 года инвестировала в экономику Азербайджана свыше 200 миллионов долларов, сказал во вторник в Баку генеральный директор Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Эрдинч Гюзел на конференции "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации".

По его словам, за этот же период налоговые отчисления компании, которая является одним из первых зарубежных инвесторов в Азербайджане, составили 200 миллионов долларов.

«За последнее время были осуществлены серьёзные работы по улучшению бизнес-климата в Азербайджане, в особенности в сфере обеспечения прозрачности. Мы приветствуем эти решения и считаем, что они обеспечат значимые результаты. В первую очередь, мы ждём, что реализуемые реформы помогут сформировать справедливую конкурентоспособную среду», - сказал гендиректор.

Гюзел также подчеркнул, что компания Azerbaijan Coca-Cola Bottlers готова оказать правительству необходимую поддержку в реализации реформ.

(Автор: Азад Гасанли)

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