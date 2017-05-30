Центробанк Азербайджана готов оказать поддержку Фонду страхования вкладов

30 мая 2017 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готов и дальше оказывать поддержку Азербайджанскому фонду страхования вкладов (ADIF) в случае необходимости, сказал во вторник журналистам глава ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, для этого ЦБА сформировал специальный резервный фонд.

"Сейчас нет такой необходимости, но если она возникнет, то средства будут выделены из специально сформированного резерва для нужд Фонда страхования вкладов. Это значительный объём средств, сформированный по заказу регулятора", - сказал Рустамов.

В течение прошлого года ADIF для выплаты компенсаций ликвидируемым банкам привлек три кредита на общую сумму в 567 миллионов манатов.

Так как ADIF находится на государственном обеспечении, правительство выделило фонду дополнительно 520 миллионов манатов, сроком на 10 лет.

За счет этой суммы, привлеченные ранее фондом кредиты, были реструктуризированы. Таким образом, в настоящее время у Фонда кредит в 25 миллионов манатов под 0,15 процентов годовых. Оставшаяся сумма в 520 миллионов манатов должна быть выплачена государству в течение десяти лет.

Согласно поправкам в закон "О Центральном банке Азербайджана", ЦБА должен обеспечивать средствами Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) при возникновении необходимости.

(Автор: Анвар Мамедов)

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