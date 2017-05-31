Международный банк Азербайджана снизил тарифы

31 мая 2017 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) значительно снизил тарифы за услугу SMS-оповещения.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, если ранее за пользование услугой взималась абонентская плата в 1,18 манатов в месяц, то сейчас для пользователей карт VISA и MasterCard Gold, Platinum, Amex Green Card, VISA PrimeCard Gold, Amex Gold Card, VISA PrimeCard Platinum, VISA Infinite/MC World Elite, Amex Platinum Card услуга стала абсолютно бесплатной. Для владельцев других видов платежных карт абонентская плата снижена до 0,40 манатов в месяц.

Кроме того, МБА оптимизировал тарифы на ряд других продуктов и услуг с целью обеспечения их доступности.

Услуга SMS-оповещения позволяет клиентам получать уведомления на мобильный телефон обо всех операциях по карте в режиме реального времени. При зачислении средств или при проведении операций по карте, на номер мобильного телефона клиента моментально приходит SMS с информацией об операциях. Таким образом, подключившись к услуге, клиент будет держать свою карту под постоянным контролем, в режиме 24/7. К услуге можно подключиться посредством любого банкомата Международного банка Азербайджана.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.

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