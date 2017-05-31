ВБ: До 15% малых и средних предприятий в развивающихся странах имеют постоянную кредитную линию

31 мая 2017 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день всего 14 процентов малых и средних предприятий в развивающихся странах имеют постоянную кредитную линию или ссуду, сказал в среду специалист по глобальным обеспеченным сделкам группы Всемирного банка (ВБ) Мурад Султанов в ходе региональной конференции на тему "Реформы в сфере обеспеченных сделок: прогресс и проблемы" в Баку.

"На сегодняшний день в развивающихся странах насчитывается 400 миллионов малых и средних предприятий. Почти 50 процентов из них являются необслуживаемыми или недостаточно обслуживаемыми и только 14 процентов имеют постоянную ссуду или кредитную линию", - сказал Султанов.

Существенные проблемы с доступом к финансированию, по его словам, наблюдаются в странах Африки и Ближнего Востока, но данная проблема является насущной и в регионе Европы и Центральной Азии, куда входит и Азербайджан.

"Примерно 35 процентов компаний, опрошенных в регионе, недополучают кредиты. Всего 25 процентов предприятий привлекли какую-либо кредитную линию от финансовых организаций. Кроме того, на сегодняшний день финансовые организации требуют под кредит крупное обеспечение в виде недвижимости. Сегодня соотношение между суммой кредита и залога в регионе составляет 220 процентов, что является самым высоким показателем по сравнению с другими регионами", - сказал Султанов.

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