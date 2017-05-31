Официальный курс маната к мировым валютам на 31 мая (Версия 2)

31 мая 2017 12:38 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:20)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 мая установлен на уровне 1,7020 и 1,9016 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

31.05.2017

1 доллар США

1 USD

1.7020

1 евро

1 EUR

1.9016

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2682

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1054

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9116

1 бразильский реал

1 BRL

0.5224

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1298

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1517

1 чешская крона

1 CZK

0.0718

1 чилийский песо

1 CLP

0.2522

1 китайский юань

1 CNY

0.2489

1 датская крона

1 DKK

0.2556

1 грузинский лари

1 GEL

0.704

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2184

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1805

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1948

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7443

1 израильский шекель

1 ILS

0.4802

1 канадский доллар

1 CAD

1.2645

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6014

1 казахский тенге

1 KZT

0.0055

1 киргизский сом

1 KGS

0.025

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3979

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0909

1 молдавская лея

1 MDL

0.0936

1 египетский фунт

1 EGP

0.0946

1 норвежская крона

1 NOK

0.2014

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0443

1 польский злотый

1 PLN

0.4555

1 российский рубль

1 RUB

0.03

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2292

1 саудовский риал

1 SAR

0.4538

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3498

1 турецкая лира

1 TRY

0.4798

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.487

1 украинская гривна

1 UAH

0.0647

100 японских иен

100 JPY

1.5331

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.206

Золото (1 унция)

1 XAU

2149.1154

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.3595

Платина (1 унция)

1 XPT

1601.582

Палладий (1 унция)

1 XPD

1356.494
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