Ситуация в Межбанке не повлияла на деятельность других местных банков - глава Ассоциации банков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Реструктуризация внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) не повлияла на банковский сектор страны и, в частности, на взаимоотношения между другими коммерческими банками и банков с их клиентами, сказал в среду журналистам глава Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

"Государство с первого дня выполняло свои обязательства перед МБА, предоставив банку достаточный объем ликвидных средств. Поэтому процессы, протекающие в МБА, не повлияли на банковский сектор", - считает Нуриев.

По его словам, данный процесс также не должен повлиять на возможности банков привлекать зарубежные инвестиции в будущем. "Результаты данного процесса мы увидим в будущем, но не думаю, что он существенно повлияет на процесс привлечения банками средств от иностранных источников. Также стоит отметить, что азербайджанские банки не видят необходимости привлекать иностранные средства в большом объеме, так как перед банками сегодня стоят ограничения по привлечению и размещению зарубежных средств", - сказал Нуриев.

Недавно в Лондоне прошла встреча руководства МБА, министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками с зарубежными кредиторами. Руководство банка предложило кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств, в том числе обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации. В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана - американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance Company Limited, Credit Suisse AG. Общий долг перед зарубежными кредиторами банка составляет 3,3 миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Анвар Мамедов)