Закир Нуриев: Снижение учетной ставки может привести к изменению ставки по страхуемым вкладам в Азербайджане

31 мая 2017 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские банки положительно относятся к возможному снижению учетной ставки в июне 2017 года, сказал в среду журналистам глава Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

О возможном пересмотре учетной ставки в следующем месяце вчера было было заявлено главой Центробанка Эльманом Рустамовым.

По мнению Нуриева, в настоящее время уровень ликвидности в банковском секторе позволяет принять подобное решение [снижение ставки].

"Конечно же, данный шаг всецело зависит от самого регулирующего органа [Центральный банк Азербайджана], который постоянно проводит мониторинг ситуации на рынке. Но мы согласны, что в настоящее время уровень ликвидности в банковском секторе достаточен для принятия данного решения", - сказал Нуриев.

Он также добавил, что это в свою очередь может повлиять на процентные ставки Азербайджанского фонда страхования вкладов. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента, а максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Центральный банк Азербайджана в последний раз пересматривал учетную ставку в сентябре 2016 года и увеличил ее до 15 процентов. После этого, ЦБА дважды в течение 2017 года принимал решение сохранить ставку на этом уровне.

(Автор: Анвар Мамедов)

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